В Хабаровске на акции скандируют "Врача Навальному!"

Акцию в Хабаровске несколько раз переносили в разные места, сообщают Сибирь.Реалии. Сейчас большинство собралось на площади Ленина. Они скандируют "Врача Навальному!"

По оценке корреспондента Сибирь.Реалии на акцию пришло около 350 человек. Они водят хоровод и скандируют "Свободу политзаключенным", "Хабаровск не сдадим", "Мы здесь власть".