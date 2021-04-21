В Москве задержан политик Владимир Рыжков
Об этом сообщает Алексей Венедиктов. Ему вменяют статью 20.2 КоАП — нарушение порядка проведения митинга. Рыжкова доставляют в ОВД "Хамовники"
В Хабаровске на акции скандируют "Врача Навальному!"
Акцию в Хабаровске несколько раз переносили в разные места, сообщают Сибирь.Реалии. Сейчас большинство собралось на площади Ленина. Они скандируют "Врача Навальному!"
По оценке корреспондента Сибирь.Реалии на акцию пришло около 350 человек. Они водят хоровод и скандируют "Свободу политзаключенным", "Хабаровск не сдадим", "Мы здесь власть".
Еще один обыск еще в одном региональном штабе Навального
Президент призвал ввести жесткий контроль в сфере борьбы с выбросами, а также ускорить установление финансовой ответственности предприятий за нанесение экологического вреда. "Получил прибыль за счет природы – убери за собой", – сказал Путин.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.