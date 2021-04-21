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Политика

live Спасти Алексея Навального. Акции протеста в день послания Путина

Акция сторонников Алексея Навального в Петербурге. 31 января 2021 года

Главное

Владимир Путин сегодня обращается с ежегодным посланием к Федеральному собранию – уже в 17-й раз за время своего президентства. На этот же день сторонники Алексея Навального наметили по всей стране массовые акции в его поддержку. Сам оппозиционный политик отбывает срок по так называемому делу "Ив Роше" и уже более двух недель держит голодовку в колонии. Ранее врачи Навального заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается.

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13:05

В Москве задержан политик Владимир Рыжков

Об этом сообщает Алексей Венедиктов. Ему вменяют статью 20.2 КоАП — нарушение порядка проведения митинга. Рыжкова доставляют в ОВД "Хамовники"

Владимир Рыжков
Владимир Рыжков

13:01

В Хабаровске на акции скандируют "Врача Навальному!"

Акцию в Хабаровске несколько раз переносили в разные места, сообщают Сибирь.Реалии. Сейчас большинство собралось на площади Ленина. Они скандируют "Врача Навальному!"

По оценке корреспондента Сибирь.Реалии на акцию пришло около 350 человек. Они водят хоровод и скандируют "Свободу политзаключенным", "Хабаровск не сдадим", "Мы здесь власть".

12:53

Еще один обыск еще в одном региональном штабе Навального

12:48

Президент призвал ввести жесткий контроль в сфере борьбы с выбросами, а также ускорить установление финансовой ответственности предприятий за нанесение экологического вреда. "Получил прибыль за счет природы – убери за собой", – сказал Путин.

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