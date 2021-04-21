Правозащитники сообщили о снижении числа смертных казней в мире 

Количество смертных казней упало до минимума за десятилетие. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

В минувшем году по всему миру зафиксировано 483 приведённых в исполнение смертных приговора. Это на 26 процентов меньше про сравнению с 2019 годом.

Согласно отчету, формально этот показатель снижается шестой год подряд, однако эти цифры, вероятно, не отражают реального положения дел, поскольку что авторитарные режимы скрывают соответствующую информацию. Среди таких стран – Китай, Северная Корея, Сирия и Вьетнам.

Почти 90 процентов всех смертных казней пришлось на Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию: в этих странах применение этой меры наказания продолжилось в разгар пандемии, подчеркивается в отчете. Такие действия авторы документа назвали "вызывающими тревогу".

Общее число смертных приговоров составило 1477 – на 36 процентов ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.