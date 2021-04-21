Путин заявил о сорванной попытке переворота в Беларуси 

Президент России Владимир Путин заявил о готовящемся в Беларуси перевороте с убийством Александра Лукашенко и связал эти действия со странами Запада. Об этом он рассказал в послании Федеральному собранию 21 апреля.

Глава государства сравнил белорусского коллегу с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого, как считает Путин, свергли с помощью государственного переворота и тоже планировали убить.

Обращаясь к неназванным "организаторам акций" против России, Путин предупредил, что они "пожалеют о содеянном так, как никогда ни о чем не жалели". Он призвал не переходить в отношениях с российским государством "красную черту". "Где она будет проходить – мы будем определять сами", – подчеркнул он.

ФСБ в субботу заявила о том, что ее сотрудники вместе с КГБ Беларуси предотвратили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко. В ходе операции в Москве был задержан юрист Юрий Зенкович, имеющий гражданство Беларуси и США, а также белорусский политолог Александр Федута. Сам Лукашенко сказал, что заговорщики якобы планировали "захват его ребенка" и намеревались "посадить его в погреб" в Гомельской области. Польша назвала ложью заявление ФСБ о причастности к покушению.