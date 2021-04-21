63-летний житель Петербурга приговорён за разглашение гостайны за карты 60-х годов

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 63-летнего жителя города Владимира Грабовского к году и двум месяцам условного срока по делу о разглашении государственной тайны. Об этом сообщила пресс-служба городских судов. Предположительно, он был признан виновным в продаже военных карт 1960-х годов.

Дело слушалось в закрытом режиме. Грабовский — бывший начальник цеха подготовки и хранения материалов государственного предприятия "Аэрогеодезия". Он продал диск с топографическими картами поисковику-любителю Антону Коломицыну.

Советские крупномасштабные военные карты продаются в бывших республиках Союза и пользуются определённой популярностью у поисковиков, охотников и любителей хайкинга, но до сих пор не рассекречены.

На покупателя — Антона Коломицына — было возбуждено дело о незаконном получении государственной тайны. Он пытается получить политическое убежище в Нидерландах, пишет "Коммерсантъ".