Австралия выходит из сделок с КНР из-за политической конфронтации

Австралийские власти отменили две сделки, заключенные между ее штатом Виктория и Китаем. Соглашения касались пекинской инициативы "Один пояс, один путь" – проекта, который на Западе рассматривают как инструмент мягкой силы КНР. Об этом в среду сообщает Reuters.

Разрыв состоялся по решению министра внутренних дел страны Мариз Пейн. По ее словам, всего планируется расторгнуть четыре таких договора. Все они, как подчеркивает министр, "несовместимы с внешней политикой Австралии".

Как уточняет агенство, инициатива реализована на фоне углубляющейся дипломатической конфронтации Канберры с Пекином, который ранее ввел санкции против экспорта австралийских товаров.

"Один пояс, один путь" является ключевым внешнеполитическим проектом правительства Си Цзиньпина. Он предполагает создание трёх сухопутных и двух морских коридоров, которые пройдут в конечном итоге через все восточное полушарие. Есть опасение, что Китай собирается использовать проект для экономического, а потом и политического закабаления некоторых стран-участниц.

Выход австралийского штата из сделки с Китаем происходит на фоне общего переосмысления отношений между Западом и КНР. Этот вектор получил дополнительный импульс благодаря президенту США Джо Байдену, объявившему, что нынешний век станет веком борьбы демократий против автократий, к которым он отнес, в первую очередь, Китай и Россию.

В то же время глава МИД Германии Хайко Маас, которого Reuters цитирует 21 апреля, заявил, что Евросоюзу необходимо взаимодействовать с Китаем, несмотря на большое число разногласий. Он подчеркнул, что ЕС рассматривает Пекин как "партнера, конкурента и системного соперника одновременно". "Во всех этих трех измерениях нам нужны прочные, устойчивые каналы связи с Пекином. Разъединение – неправильный путь", – сказал он, готовясь к встрече со своим китайским коллегой.