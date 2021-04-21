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Чехия потребовала от России вернуть высланных дипломатов

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек

Чехия потребовала от России пересмотреть её решение выслать из страны 20 сотрудников своего посольства. Об этом заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек после встречи с послом России в Праге Александром Змеевским.

По словам министра, если до полудня четверга 22 апреля Россия не выполнит это требование, Чехия вышлет из страны сотрудников российского посольства с тем, чтобы их осталось не больше, чем сейчас в России чешских дипломатов. По сообщениям, в России сейчас осталось только 5 сотрудников посольства Чехии с дипломатическим статусом.

Высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стало ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждают чешские власти, имели отношение к российским спецслужбам. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия же российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу - после того, как стало известно, что спецслужбы и полиция обвиняют сотрудников российской военной разведки в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения со стороны Праги. Он назвал меры, принятые Чехией, "неразумными и наносящими ущерб отношениям между двумя странами".

Нынешний дипломатический конфликт стал самым крупным с 1989 года, когда в Европе один за другим рухнули просоветские коммунистические режимы.

Правительство Чехии уже решило отстранить российскую госкорпорацию "Росатом" от участия в многомиллиардном тендере на строительство пятого энергоблока АЭС "Дукованы".

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