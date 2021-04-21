Спонсируемый Газпромом немецкий клуб вылетел из Бундеслиги

Болельщики немецкой команды "Шальке" напали на игроков после вылета клуба из Бундеслиги, в результате чего футболистам пришлось спасаться бегством. Об этом сообщается на сайте команды. Атака произошла у домашнего стадиона, куда подъехал автобус, чтобы забрать спортсменов. Клуб выпустил официальное сообщение, в котором осудил поведение фанатов и заявил о "физических угрозах" с их стороны.

С 2006 года главным спонсором "Шальке" является "Газпром". Установить контакты сторонам помог бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в 2006 году. Это произошло сразу после того, как он перешёл на работу в Nord Stream – дочернюю структуру российского монополиста. Ежегодно команда получает от него по 20 миллионов долларов.

С 2011 года в наблюдательном совете клуба действует представитель "Газпрома". До 2019 года эту позицию занимал пресс-секретарь главы газового монополиста Сергей Куприянов, а затем его сменил Маттиас Варниг – гражданин Германии, который входит в руководящие органы ВТБ, "Роснефти", "Транснефти" и структур "Газпрома", а также оператора "Северного потока – 2".

Варниг работал во внешней разведке министерства госбезопасности ГДР. Пресса называет его "другом" Владимира Путина. По данным WSJ, он познакомился с будущим российским президентом в 1989 году, когда оба являлись сотрудниками спецслужб.

"Газпром" неоднократно использовал "Шальке" для продвижения собственных проектов: на футболках спортсменов этого клуба появлялась реклама "Северного потока", а потом и "Северного потока – 2".

Теперь сотрудничество "Шальке" с "Газпромом" оказалось под вопросом. Во-первых, клуб вылетел из Высшей лиги и перестал выглядеть удачной платформой для рекламных кампаний. Во-вторых, сменилось руководство команды. Ее прежний глава Клеменс Теннис, имевший хорошие отношения с российской стороной, был обвинён в расистских высказываниях, а также нарушении санитарных и трудовых норм на принадлежащем ему мясном производстве.

Один из источников в "Шальке" рассказал газете Handelsblatt, что многолетняя сделка с российским монополистом "очень тормозит" развитие клуба. В качестве причины названа плохая репутация "Газпрома" как инструмента политического влияния Москвы.

Нынешний контракт российского газового гиганта с "Шальке" заканчивается в 2022 году. Предвестником смены приоритетов стало появление у клуба нового спонсора – строительной компании Harfid, контракт с которой будет ежегодно приносить немецкой команде по 5,5 миллионов евро.