"Персеверанс" впервые получил кислород из атмосферы Марса

Марсоход "Персеверанс" (Perseverance), который сел на Марсе 18 февраля, смог получить кислород из атмосферы планеты, состоящей на 96 процентов из углекислого газа. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства (NASA). Соответствующее испытание марсоход провёл 20 апреля, на 60-й день пребывания на планете.

"Персеверанс" переработал углекислый газ в кислород с помощью экспериментального аппарата MOXIE, получив 5,4 грамма кислорода. Этого количества хватило бы для дыхания астронавта в течение 10 минут. Ожидается, что аппарат сможет вырабатывать до 10 граммов кислорода в час. Эксперты считают, что в дальнейшем такой метод может позволить получить и хранить кислород на Марсе, что будет полезно при пилотируемых полетах на эту планету.