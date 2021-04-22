Жена главы Якутии хочет зарабатывать на добыче алмазов

Людмила Николаева, жена главы республики Якутия Айсена Николаева, планирует зарабатывать на добыче якутских алмазов. С начала 2020 года она владеет 40% "Арктической горной компании" (АГК), которой принадлежит лицензия на разработку месторождений, запасы которых оцениваются почти в миллиард долларов. Об этом сообщили "Открытые медиа".

Источник рассказал изданию, что фактически Людмила Николаева начала инвестировать в компанию с 2016 года, когда у АГК появились лицензии на геологоразведочные работы на месторождениях в якутской Арктике. В это время ее муж был мэром Якутска.

Николаева уже пять лет значится миноритарием инвестиционной компании "Поларктик капитал" (входит в группу Polarctic Capital), созданной для привлечения средств в развитие "Арктической горной компании". Как рассказал совладелец АГК Андрей Новиков, "Поларктик капитал" инвестировал в геологоразведку на месторождениях компании 70 миллионов рублей.