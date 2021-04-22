Жена главы Якутии хочет зарабатывать на добыче алмазов

Людмила Николаева, жена главы республики Якутия Айсена Николаева, планирует зарабатывать на добыче якутских алмазов. С начала 2020 года она владеет 40% "Арктической горной компании" (АГК), которой принадлежит лицензия на разработку месторождений, запасы которых оцениваются почти в миллиард долларов. Об этом сообщили "Открытые медиа".
Источник рассказал изданию, что фактически Людмила Николаева начала инвестировать в компанию с 2016 года, когда у АГК появились лицензии на геологоразведочные работы на месторождениях в якутской Арктике. В это время ее муж был мэром Якутска.
Николаева уже пять лет значится миноритарием инвестиционной компании "Поларктик капитал" (входит в группу Polarctic Capital), созданной для привлечения средств в развитие "Арктической горной компании". Как рассказал совладелец АГК Андрей Новиков, "Поларктик капитал" инвестировал в геологоразведку на месторождениях компании 70 миллионов рублей.
- "Арктическая горная компания" основана в 2015 году. Она продает алмазы под брендом "Алмазы Арктики" или "Алмар". Запасы месторождений АГК оцениваются почти в миллиард долларов, она может войти в топ-20 крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.
- Людмила Николаева с 2005 года работала в "Алмазэргиэнбанке" – уполномоченном агенте регионального правительства по обслуживанию инвестиций в добывающие отрасли. В 2014 году она была назначена председателем правления банка. После того, как Айсен Николаев в 2018 году был избран главой республики, его жена ушла со своего поста, оставшись советником нового председателя правления.
- Доля в алмазодобывающей компании — в перспективе самый доходный бизнес Людмилы Николаевой, но далеко не первый в её практике. С 2004 года ей принадлежали оптовая компания "Якутснаб", "Табагинская лесопильная компания", продавец фармпродукции "Передовые медицинские технологии", а также коммерческая недвижимость, cообщают "Открытые медиа" . Часть этих активов ликвидирована, а доли в компаниях владельцах недвижимости жена главы Якутии передала в феврале 2021 года своей старшей дочери Анне Николаевой. Выручка этих объектов в 2019 году превысила 70 миллионов рублей. В том же году , согласно декларации о доходах, Людмила Николаева заработала более 21 миллиона рублей.
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