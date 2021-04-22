Сотрудника штаба Навального в Москве обвинили в неповиновении полиции

Смм-менеджера московского штаба Навального Александра Шепелёва доставили в Люберецкий городской суд Московской области. На него составили протокол о неповиновении полицейскому. Об этом сообщает "Медиазона".

Александра Шепелёва задержали вечером 21 апреля после обыска в квартире в подмосковных Люберцах, где он живет вместе с журналисткой "Медиазоны" Ольгой Ромашовой. По её словам, полицейские вломились в квартиру и заставили их лечь на пол. После этого Ромашову заперли на кухне, а Шепелёва били, требуя пароли от техники. Как рассказал сам Шепелёв, почти все время обыска его держали на полу, полицейские наступали ему на челюсть и на шею, били по голове, по рёбрам.

После задержания Шепелёва увезли в неизвестном направлении. Родственники и адвокат всю ночь не могли найти его ни в одном отделении полиции или Следственного комитета. Позднее дежурный сотрудник отдела полиции предположил, что Шепелёва могли доставить в Люберецкий городской суд. Сам смм-редактор рассказал "Медиазоне", что в суд его завели с заднего двора.

Он также сообщил, что полицейские отвозили его в травмпункт, где делали рентген; врачи зафиксировали у него только ссадины и ушибы.

Обыск проходил по "санитарному делу", по которому Шепелев проходит свидетелем.