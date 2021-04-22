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Избитый при обыске сотрудник штаба Навального признан виновным в неповиновении полиции

Суд в подмосковных Люберцах оштрафовал СММ-менеджера московского штаба Навального Александра Шепелёва за неповиновение законному требованию полицейского. Он был избит у себя дома во время обыска, от него требовали отдать пароль от телеграм-канала штаба. О решении суда сообщает "Медиазона".

Шепелёв был задержан вечером 21 апреля после обыска в квартире Люберцах. По словам его девушки, полицейские силой вошли в квартиру и заставили их лечь на пол. После этого её заперли на кухне, а Шепелёва били, требуя пароли от техники. Как рассказал сам Шепелёв, почти все время обыска его держали на полу, полицейские наступали ему на челюсть и на шею, били по голове и рёбрам.

По версии МВД, во время обыска Шепелёв агрессивно себя вёл, отталкивал группу полицейских в сторону и угрожал им неприятностями на работе, что они восприняли как противоправные действия. В результате к оппозиционеру "была применена физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы". Согласно решению суда он должен заплатить штраф две тысячи рублей.

  • Обыск у Шепелёва и его девушки, журналистски "Медиазоны", проводился по так называемому санитарному делу, по которому Шепелев проходит свидетелем. Оно было возбужено в Москве после акций сторонников Навального. Власти обвинили их в подстрекательстве к распространению коронавирусной инфекции. Несколько человек были отправлены под домашний арест. Следствие идёт до сих пор.

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