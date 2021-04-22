Суд в подмосковных Люберцах оштрафовал СММ-менеджера московского штаба Навального Александра Шепелёва за неповиновение законному требованию полицейского. Он был избит у себя дома во время обыска, от него требовали отдать пароль от телеграм-канала штаба. О решении суда сообщает "Медиазона".

Шепелёв был задержан вечером 21 апреля после обыска в квартире Люберцах. По словам его девушки, полицейские силой вошли в квартиру и заставили их лечь на пол. После этого её заперли на кухне, а Шепелёва били, требуя пароли от техники. Как рассказал сам Шепелёв, почти все время обыска его держали на полу, полицейские наступали ему на челюсть и на шею, били по голове и рёбрам.

По версии МВД, во время обыска Шепелёв агрессивно себя вёл, отталкивал группу полицейских в сторону и угрожал им неприятностями на работе, что они восприняли как противоправные действия. В результате к оппозиционеру "была применена физическая сила, в том числе боевые приемы борьбы". Согласно решению суда он должен заплатить штраф две тысячи рублей.