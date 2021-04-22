ММКФ снял с показа драму про ультраправых охотников на геев

Московский международный кинофестиваль отобрал для показа короткометражный фильм про ультраправых охотников на гомосексуалов "Фанаты", а потом снял его с показа. Отборщик заявил, что фестивалю запретили демонстрировать картину. Об этом пишет журнал "Сноб".

О ситуации журналистам рассказал режиссёр Сева Галкин. 25-минутный фильм по состоянию на вечер четверга по-прежнему указан в программе ММКФ. Он должен был быть показан вечером 23 апреля в Центральном доме кино в Москве.

Накануне фестиваля с Галкиным связался отборщик российских короткометражных фильмов для ММКФ, утверждает "Сноб". Он заявил, что администрация без объяснения причин сняла картину из программы. "Нам категорически запретили его к показу", — написал он режиссёру.

Сюжет короткометражки основан на реальных событиях и рассказывает о том, как двое московских ультраправых в 2016 году охотились за геями с целью ограблений и убийств. Однако между героями начинаются запутанные отношения.

"Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады. Это фильм про жизнь, без оценочных суждений", – рассказал Галкин "Открытым медиа". Фестиваль не стал комментировать ситуацию этому изданию и "Снобу".