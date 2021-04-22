Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд отправил на обязательные работы художника Тиму Радю за акцию в поддержку Навального

Работа Тима Ради в Алма-Ате, архив

Суд в Екатеринбурге назначил художнику Тимофею Раде 39 часов обязательных работ по статье о нарушении правил участия в публичных мероприятиях. Он был задержан на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Художник развернул на акции плакат с текстом "Мир хижинам, война дворцам", передаёт Znak.com, за это его решили задержать полицейские. Издание пишет, что друзья Ради пытались отбить его, но сами оказались задержанными.

Радя известен своими работами в жанре уличного искусства, две самые популярные его работы — инсталляции "Я бы обнял тебя, но я просто текст" и "Кто мы, откуда мы, куда мы идем?", размещённые на крышах в Екатеринбурге.

На заседание он был доставлен принудительно после того трижды не явился в суд. Он отказался снимать тёмные очки, сказав, что боится заплакать, — передаёт корреспондент "Знака", его личность установили без отсутствовавших у него документов. Он и его адвокат отказались выступать на рассмотрении дела.

Адвокат сказал, что решение суда будет обжаловано.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG