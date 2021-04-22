Суд в Екатеринбурге назначил художнику Тимофею Раде 39 часов обязательных работ по статье о нарушении правил участия в публичных мероприятиях. Он был задержан на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

Художник развернул на акции плакат с текстом "Мир хижинам, война дворцам", передаёт Znak.com, за это его решили задержать полицейские. Издание пишет, что друзья Ради пытались отбить его, но сами оказались задержанными.

Радя известен своими работами в жанре уличного искусства, две самые популярные его работы — инсталляции "Я бы обнял тебя, но я просто текст" и "Кто мы, откуда мы, куда мы идем?", размещённые на крышах в Екатеринбурге.

На заседание он был доставлен принудительно после того трижды не явился в суд. Он отказался снимать тёмные очки, сказав, что боится заплакать, — передаёт корреспондент "Знака", его личность установили без отсутствовавших у него документов. Он и его адвокат отказались выступать на рассмотрении дела.

Адвокат сказал, что решение суда будет обжаловано.