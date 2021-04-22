Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город" из классического советского фильма "Истребители". 22 апреля на неё вышел клип.
Запись войдёт в саундтрек Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве, угнавшем самолёт из концлагеря в годы Второй мировой войны.
Картина планируется к прокату в конце апреля. Бекмамбетов заявил "Комсомольской правде", что солист Rammstein сам пришёл к нему с предложением исполнить песню. Он, утверждает режиссёр, знает историю Девятаева, потому что в бывшей ГДР хорошо знали историю побега, случившегося в Восточной Германии.
- Девятаев — лётчик-истребитель времён Второй мировой войны. В 1944 году он был сбит в воздушном бою в районе Горохова на западе Украины. Содержался в концлагере на острове Узедом в Балтийском море, в феврале 1945 с группой военнопленных захватил переоборудованный для испытаний ракетной техники бомбардировщик Heinkel-111 и сумел добраться на нём за линию фронта.
- После возвращения долго проходил проверки и не мог найти нормальную работу из-за пленения, но после смерти Сталина был награждён званием Героя СССР. Умер и похоронен в Казани.
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