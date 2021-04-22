Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню "Любимый город" из классического советского фильма "Истребители". 22 апреля на неё вышел клип.

Запись войдёт в саундтрек Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев" о Герое Советского Союза Михаиле Девятаеве, угнавшем самолёт из концлагеря в годы Второй мировой войны.

Картина планируется к прокату в конце апреля. Бекмамбетов заявил "Комсомольской правде", что солист Rammstein сам пришёл к нему с предложением исполнить песню. Он, утверждает режиссёр, знает историю Девятаева, потому что в бывшей ГДР хорошо знали историю побега, случившегося в Восточной Германии.