В Москве вручили театральную премию "Золотая маска"

Постановка "Сказка про последнего ангела" Театра Наций получила премию "Золотая маска" как лучший драматический спектакль большой формы. 27-я церемония награждения российской театральной премией прошла накануне вечером в концертном зале "Зарядье" в Москве.

Лучшим драматическим спектаклем малой формы признана постановка "Пиноккио" московского Электротеатра "Станиславский".

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Анна Антонова за постановку "Экстремалы" театра "Чехов-центр" в Южно-Сахалинске.

Премию "Золотая маска" за лучшую мужскую роль в драме получил Тимофей Трибунцев (Борис Годунов) за постановку "Борис" (проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы).

Лауреатом "Золотой маски" в номинации лучший режиссёр драмы стал Юрий Бутусов (спектакль "Пер Гюнт" московского Театра имени Вахтангова).

Победительницей за лучшую женскую роль второго плана стала Людмила Гаврилова за постановку "Петровы в гриппе" ("Гоголь-центр"). Награду за мужскую роль второго плана получил Тимофей Мамлин в постановке "Идиот" новосибирского театра "Старый дом".

"Золотой маски" за лучшую работу драматурга удостоена Дина Сафина за спектакль "5 mm/h" Казанской Творческой лаборатории "Угол".

Лучшей оперой стала "Садко" Большого театра, балетом — его же "Жизель".

Специальная премия жюри драматического театра и театра кукол вручена Драматическому театр Шарыпово "за точность художественных средств и ясность театрального высказывания в спектакле "Я нанял убийцу"" и Молодежному театру Архангельска "за расширение конвенций репертуарного театра".

Премия "Золотая Маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей России как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. В прошлом году из-за пандемии церемония вручения наград проходила в онлайн-формате.

Полный список лауреатов "Золотой маски" можно посмотреть на сайте премии.