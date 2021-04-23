Координатор штаба Навального рассказала о пытках в полиции

Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила о пытках в полиции, куда ее доставили после задержания в ночь на 23 апреля. Об этом она сообщила в твиттере.

"Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась. На каждый мой отказ мне делали засечку на руке Засечек у меня много", — написала Середкина, опубликовав фото изрезанной руки.

Середкину задержали около её дома, когда она вышла выбросить мусор. Причина задержания неизвестна. Её отвезли в посёлок Широчанка в Ейском районе Краснодарского края и там пытали.

В ночь на 19 апреля координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина написала в твиттере, что к ней домой приходили сотрудники полиции. Она не открыла им дверь. 11 апреля полицейские приходили в сам штаб, несколько часов стучали в дверь, а потом ушли.

Акции в поддержку Навального прошли в городах России 21 апреля. В общей сложности в них участвовали десятки тысяч человек, больше полутора тысяч были задержаны. На акции в Ростове-на-Дону были задержаны 12 человек.

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