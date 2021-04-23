Мария Степанова вошла в шорт-лист Международного Букера

Жюри Международной Букеровской премии, присуждаемой за лучший роман на английском языке, опубликовало список финалистов 2021 года.

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист премии с книгой-эссе "Памяти памяти" в переводе Саши Дагдейл. Роман посвящён семейной истории Степановой. В 2018 году он был удостоен российских литературных премий "Большая книга" и "НОС".

Помимо Степановой в шорт-лист Международной Букеровской премии также попали Давид Диоп из Франции ("Ночью вся кровь черная"), Мариана Энрикес из Аргентины ("Опасности курения в постели"), Бенжамин Лабатут из Испании ("Когда мы перестанем понимать мир"), Ольга Равн из Дании ("Сотрудники") и Эрик Вюйяр из Франции ("Война бедных").

Победитель будет объявлен 2 июня на онлайн-церемонии из британского города Ковентри.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года авторам, которые были переведены на английский язык и опубликованы в Соединенном Королевстве или Ирландии. В шорт-листе премии дважды оказывались и россияне : Людмила Улицкая в 2009 году за книгу "Даниэль Штайн, переводчик" и Владимир Сорокин в 2013 году за "День опричника". До 2015 года победителей объявляли один раз в два года, затем – ежегодно.