Историка Тамару Эйдельман вызвали в полицию из-за поста в соцсети

К заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии № 1567 Тамаре Эйдельман пришла полиция из-за пост в соцсетях. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По её словам, пришёл участковый, с ещё одним мужчиной, который не представился, предложил пройти с ними в связи с размещенным на её странице в соцсетях материалом. Эйдельман отказалась идти без повестки. Участковый перезвонил ей и сообщил, что привезёт повестку.
Позже Эйдельман опубликовала фото протокола, согласно которому учителя обвиняют в организации массового мероприятия, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу. Эйдельман нужно явиться в отделение полиции 26 апреля. Какой именно пост Эйдельман в соцетях стал причиной для составления протокола, не уточняется. "Очевидно, за какой-то касающийся Алексея Нвального", - предполагает она.
Тамара Эйдельман была автором обращения к московскому представительству "Врачей без границ" с просьбой помочь Алексею Навальному. Письмо подписали около двух тысяч человек. На её странице в фейсбуке есть репосты публикаций с призывами освободить Алексея Навального.
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- Тамара Эйдельман — дочь советского историка Натана Эйдельмана, главного исследователя декабристского движения в СССР. Она также историк по образованию, более 30 лет преподаёт историю в московских школах. В разное время вела передачи на радиостанциях "Маяк", "Голос России" и "Радио России-Культура". В октябре 2019 года Тамара Эйдельман создала свой ютьюб-канал, на котором в феврале 2021 года было уже более 140 тысяч подписчиков и свыше 7 миллионов просмотров.
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