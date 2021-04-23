Историка Тамару Эйдельман вызвали в полицию из-за поста в соцсети

К заслуженному учителю России, преподавателю истории московской гимназии № 1567 Тамаре Эйдельман пришла полиция из-за пост в соцсетях. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По её словам, пришёл участковый, с ещё одним мужчиной, который не представился, предложил пройти с ними в связи с размещенным на её странице в соцсетях материалом. Эйдельман отказалась идти без повестки. Участковый перезвонил ей и сообщил, что привезёт повестку.

Позже Эйдельман опубликовала фото протокола, согласно которому учителя обвиняют в организации массового мероприятия, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу. Эйдельман нужно явиться в отделение полиции 26 апреля. Какой именно пост Эйдельман в соцетях стал причиной для составления протокола, не уточняется. "Очевидно, за какой-то касающийся Алексея Нвального", - предполагает она.

Тамара Эйдельман была автором обращения к московскому представительству "Врачей без границ" с просьбой помочь Алексею Навальному. Письмо подписали около двух тысяч человек. На её странице в фейсбуке есть репосты публикаций с призывами освободить Алексея Навального.