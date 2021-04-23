Россияне стали больше экономить на продуктах питания

Россияне значительно урезали траты на покупку базовых продуктов питания из-за роста цен и инфляции. Об этом говорится в исследовании "Тинькофф Data", с которыми ознакомился "Коммерсантъ".

В феврале 2021 года траты на хлебобулочные изделия, морковь, апельсины и капусту упали на 40 процентов о сравнению с прошлым годом. Расходы на картофель россияне сократили на 30 процентов, на говядину — на 25 процентов, на муку и свинину — на 13 процентов. Лидером по сокращению трат стали яблоки — 60 процентов. При этом траты на сахар выросли на 18 процентов.

Главная причина сокращения расходов, по мнению экспертов, рост инфляции. По данным Росстата, только за февраль стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16 процентов по сравнению с прошлым годом. При этом прожиточный минимум за этот же период был проиндексирован лишь на семь с половиной процентов.

23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта до 5 процентов, чтобы замедлить рост инфляции.

На фоне сокращения доходов населения в России уже несколько лет обсуждают возможность введения продуктовых карточек для малоимущих. В феврале 2021 года над этим предложил подумать президент Владимир Путин.

Согласно мартовскому исследованию "Левада-центра" (включён российскими властями в список иностранных агентов), положительно к этой идее относятся 54 процента россиян.