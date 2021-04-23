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Минюст признал издание "Медуза" СМИ-"иноагентом"

Министерство юстиции России внесло издание "Медуза" в реестр СМИ-"иностранных агентов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В реестр СМИ-"иноагентов" также внесли издание "Первое антикоррупционное СМИ".

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