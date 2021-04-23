Доцент кафедры МАИ приговорен к 20 годам за госизмену

Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев приговорен к 20 годам колонии строго режима и штрафу в один миллион рублей. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене и попытках экспортировать из России военные технологии.

Подробности дела не разглашаются из-за секретного характера судебного процесса. Воробьев был арестован по ходатайству ФСБ в феврале 2019 года. По версии следствия, обвиняемый располагал обширными связями с гражданами КНР и собирался выехать в населенные пункты, расположенные рядом с российско-китайской границей.

Согласно сайту МАИ, Воробьев специализируется на проектировании жидкостных ракетных двигателей, а также общей теории ракетных и авиационных двигателей.

Несколькими днями ранее главный ученый секретарь Российской академии наук (РАН) Николай Долгушкин заявил о том, что количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, с 2012 года увеличилось в пять раз.

Комментируя эту ситуацию в интервью Росбалту, сопредседатель межрегионального профсоюза работников высшей школы "Университетская солидарность" Андроник Арутюнов сказал, что причина "утечки мозгов", по его мнению, заключается в общественно-политическом устройстве страны. По его словам, "единственные перспективы в России – получить уголовный срок за то, что связан с военными разработками или за выход на митинг".

В Кремле сообщили, что не видят проблемы в оттоке ученых из России.