Crew Dragon с астронавтами на борту в третий раз стартовал к МКС

Ракета Falcon 9 отправила к Международной космической станции корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту.

Экипаж состоит из представителей трех мировых космических агентств – американского, европейского и японского. SpaceX сообщила, что ей в 80-й раз удалось сохранить первую ступень ракеты: она вернулась на платформу в Атлантическом океане.

После того, как члены команды облачились в скафандры, с ними встретились глава SpaceX Илон Маск и исполнительный администратор NASA Стив Юрчик.

Это уже третий по счету полет Crew Dragon с экипажем и вторая его полноценная эксплуатационная миссия. Астронавтам предстоит провести на станции полгода. Они займутся научными экспериментами, в том числе протестуют препараты на так называемых тканевых чипах – своего рода миниатюрных органах. Впервые к МКС будут пристыкованы сразу две пилотируемые капсулы Crew Dragon.

Этот корабль эксплуатируется с мая прошлого года. Он был разработан в качестве альтернативы российскому аппарату "Союз". Главные отличия американской разработки от российского аппарата – комфортабельность, использование современных технологий (включая возможность управления полётом через планшет), а также более значительная вместительность: "Союз" может брать на борт не более трех членов экипажа, тогда как Crew Dragon вмещает как минимум четырех человек.

В настоящее время SpaceX разрабатывает и испытывает корабль многоразовый корабль Starship. Он будет способен вмещать до сотни членов человек. Его планируется использовать как для суборбитальных перелетов из одной точки Земли в другую, так и для колонизации Марса.