Во Франции убийство служащей полиции расследуется как теракт

Во Франции в городе Рамбуйе к юго-западу от Парижа в пятницу была убита служащая полиции. Нападавший, имя которого не называется, дважды ударил её ножом в горло прямо на территории полицейского участка. Он был застрелен полицией. Женщина умерла от полученных ранений.

Убитая не была офицером полиции, она работала ассистентом.

Имя нападавшего не называется. По данным СМИ, речь идёт о 36-летнем уроженце Туниса, который долгое время жил во Франции нелегально, однако затем смог легализовать свой статус.

Полиция считает, что нападение было совершено по террористическим мотивам. По данным СМИ, нападавший выкрикивал исламистские лозунги.

На место убийства прибыл премьер-министр Жан Кастекс, который выразил поддержку полиции и назвал нападение "варварским проявлением безграничной жестокости". Президент Франции Эммануэль Макрон написал в твиттере, что страна будет бороться с "исламским терроризмом".

Осенью прошлого года во Франции произошёл ряд терактов, совершённых, по данным следствия, приверженцами радикального ислама. Наиболее известный случай - убийство учителя Самюэля Пати юношей чеченского происхождения. В качестве реакции на эти нападения Макрон инициировал изменения в законодательство, направленные на укрепление светского характера государства и дерадикализацию исламских сообществ.