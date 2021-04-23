Еврокомиссия закупит почти два миллиарда доз Pfizer

Еврокомиссия договорилась о закупке 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавирусной инфекции производства немецко-американской BioNTech-Pfizer. Поставки будут осуществляться с 2021 по 2023 годы.

Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения завода по производству вакцин Pfizer в бельгийском Пуурсе, пишет DW. По её словам, этого количества хватит не только для проведения первичной прививочной кампании, но и для ревакцинации.

Таким образом, Евросоюз увеличивает ставку на вакцину против COVID-19, основанную на технологии информационной РНК. Фон дер Ляйен, сама будучи дипломированным врачом, крайне положительно отозвалась об этой вакцинной технологии, назвав её "очень гибкой".

Другие препараты, такие как AstraZeneca, Johnson & Johnson и российский Спутник V, полагаются на более привычную технологию вирусных векторов. AstraZeneca не только проигрывает Pfizer по показателю эффективности вакцины (70 против 95 процентов), а также с точки зрения побочного (хоть и чрезвычайно редкого) эффекта в виде тромбоза, но и - по утверждениям представителей ЕС - не соблюдает договорённости о поставках. Во втором квартале этого года вместо обещанных 300 миллионов доз она собирается передать Евросоюзу лишь 70 миллионов. По этой причине Еврокомиссия рассматривает возможность подачи иска против британской компании, хотя окончательного решения на этот счет еще не принято.

Несмотря на задержки с вакцинацией в странах ЕС, фон дер Ляйен сохраняет оптимизм: по ее мнению, к середине лета Евросоюз выполнит план по вакцинации 70 процентов взрослого населения. В последнее время темпы кампании прививок в Европе ускорились: в настоящее время каждый четвёртый житель ЕС получил первую дозу вакцины против коронавируса, а две дозы получил каждый десятый.