Роскомнадзор обвинил социальный сервис YouTube в цензуре российских СМИ с помощью возрастных ограничений. Соцсеть маркирует часть программ как видео для совершеннолетних, что позволяет смотреть его только зарегистрированным пользователям. В России возрастная маркировка для СМИ введена законом в 2011 году.

"Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям", — сообщил регулятор "Интерфаксу".

Одним из таких видео был фильм "Беслан" Александра Рогаткина, на цензурирование которого ведомство жаловолось в 2010 году. Картина была показана вскоре после фильма журналиста Юрия Дудя на ту же тему и представляла более комплиментарную для властей версию событий при захвате школы и её штурме в 2004 году.

YouTube ограничил показ фильма, сославшись на жалобы пользователей на сцены насилия или жестокости. Видеохостинг не рекомендовал смотреть картину детям и людям с неустойчивой психикой.

После нескольких аналогичных случаев Госдума приняла закон, предусматривающий наказание для иностранных сайтов и интернет-сервисов, цензурирующих, по оценке российских властей, российские СМИ. При этом возрастная маркировка существует и в российском законодательстве.

За её соблюдением обязан следить сам Роскомнадзор.