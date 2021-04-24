До 500 человек приняли участие в акции протеста в Алма-Ате в Казахстане против законопроекта, разрешающего долговременную аренду земли иностранцами. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, на нём звучали лозунги против бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают канал Настоящее время и Казахская служба Радио Свобода.

Участники требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. Массовые выступления против передачи земли иностранцам уже проходили в стране в 2016 году, тогда это привело к введению моратория на вступление в силу позволяющих это поправок.

Теперь закон предусматривает запрет на передачи сельскохозяйственных угодий. Однако противники уверены, что он всё равно приведёт к сосредоточению участков земли в руках крупных собственников. По информации "Медиазоны", перед акцией в Алма-Ате были задержаны нескольких активистов.

На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, им преградил путь спецназ, сотовая связь в районе проведения акции была выключена. Участники пообещали повторить акцию в мае и объявить массовую голодовку, если их требования не будут выполнены.