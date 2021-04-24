До 500 человек приняли участие в акции протеста в Алма-Ате в Казахстане против законопроекта, разрешающего долговременную аренду земли иностранцами. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, на нём звучали лозунги против бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщают канал Настоящее время и Казахская служба Радио Свобода.
Участники требовали остановить рассмотрение поправок к законодательству о земле, которые предусматривают сдачу земли в долгосрочную аренду иностранным компаниям. Массовые выступления против передачи земли иностранцам уже проходили в стране в 2016 году, тогда это привело к введению моратория на вступление в силу позволяющих это поправок.
Теперь закон предусматривает запрет на передачи сельскохозяйственных угодий. Однако противники уверены, что он всё равно приведёт к сосредоточению участков земли в руках крупных собственников. По информации "Медиазоны", перед акцией в Алма-Ате были задержаны нескольких активистов.
На самом митинге присутствовали значительные силы полиции. Когда собравшиеся попытались устроить шествие, им преградил путь спецназ, сотовая связь в районе проведения акции была выключена. Участники пообещали повторить акцию в мае и объявить массовую голодовку, если их требования не будут выполнены.
- Казахстан занимает второе место в мире по соотношению площади пригодных к сельскому хозяйству земель на душу населения, – сообщал Международный валютный фонд. Страна имеет доступ к крупным рынкам Китая и России. Тем не менее Казахстан импортирует больше сельскохозяйственной продукции, чем продаёт, инфраструктура неразвита, а эффективность труда в отрасли в 10 раз ниже, чем в развитых странах, писал местный выпуск журнала Forbes.
- Протесты в 2016 году привели к фактическому сворачиванию земельной реформы. Её противники опасаются, что скупка земли иностранцами может привести к потере суверенитета страны перед Москвой и Пекином.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.