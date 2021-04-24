Исчезнувшая в Индонезии подводная лодка найдена на дне моря

ВМС Индонезии обнаружили на дне Балийского моря на глубине около 850 метров дизельную подводную лодку "Нангала", пропавшую во время учений 21 апреля. На борту находятся 53 человека, запас воздуха должен был исчерпаться. Лодка погружена гораздо глубже, чем позволяет её конструкция, она рассчитана на работу на глубине не больше чем 500 метров.

Об обнаружении лодки сообщил командующий вооруженных сил страны Хади Чахъянто, передают канал IDN Times и газета Koran Jakarta. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены принадлежавшие экипажу молитвенные коврики, элементы утеплителя обшивки и труба охлаждения. Экипаж, вероятнее всего, погиб, но о его судьбе пока официально не сообщается.

Субмарина проводила учебные манёвры с пусками торпед в водах к северу от курортного острова Бали, но не вышла на связь в положенный срок. На месте, где, как предполагается, лодка ушла на глубину, было замечено масляное пятно.

Лодка "Нангала" одна из пяти, состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Она была построена в ФРГ в 1983 году. В 2012 году прошла масштабную модернизацию в Южной Корее. Участвовала в боевых действиях в Восточном Тиморе. В поисковой операции принимали участие 21 корабль и судно и авиация.