Главу управления ФСИН по Забайкалью застрелили на охоте

В Забайкальском крае во время охоты был застрелен глава управления ФСИН по региону генерал-майор Евгений Шихов. Об этом сообщил "Интерфакс" и местное издания "Чита.ru" со ссылкой на свои источники.

Был убит ещё один человек. Второй погибший — начальник СИЗО №1в Забайкальском крае Валерий Герман, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, официально это не пока не подтверждено.

Управление Следственного комитета по региону подтвердило гибель Евгения Шихова и возбудило уголовное дело об убийстве двух человек. "По имеющимся данным, сегодня (24 апреля - РС) днём на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек", — уточняется в сообщении СК. "Интерфакс" ранее называл выстрел, от которого погиб Шихов, случайным, однако в сообщении Следственного комитета говорится о конфликте.

По предварительным данным, стрелял егерь местного лесничества. Baza уточняет, что егерь задержан и его допрашивают. "Там был пьяный сторож, он по каким-то причинам открыл стрельбу из дробовика. Генерал скончался на месте, второй человек умер по дороге в больницу", — сказал один из собеседников Чита.ру.

Генерал-майор внутренней службы Евгений Шихов был назначен на должность в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области. Родился в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Он был женат, у него было трое детей.