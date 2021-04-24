К политику Михаилу Светову пришли с обыском

Сотрудники правоохранительных органов вечером в субботу пришли в квартиру лидера движения "Гражданское общество" Михаила Светова. Об этом сообщил сам Светов.

По словам адвоката Дмитрия Захватова, ранее ему сообщили, что у Светова будет проведён обыск, но не сказали, с чем именно он связан. По мнению активиста, причиной может быть так называемое санитарное дело.

В течение дня Светов сообщал о том, что в его подъезде и рядом с домом находятся неизвестные - политик предположил, что они следили за ним. Также в квартире был отключён интернет.

Впоследствии выяснилось, что интернет-кабель вырвали из распределительной коробки.

Также в субботу в Москве был задержан активист Либертарианской партии Сергей Бойко.

О том, что у его дома дежурит полиция, написал также бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло.

Михаил Светов - активист-либертарианец, один из организаторов митингов за свободу интернета и в защиту Telegram. В своих выступлениях он, в частности, призывал к люстрациям сотрудников силовых ведомств.

Так называемое санитарное дело возбуждено после митинга 23 января - нескольких человек, в том числе из ближайшего окружения Алексея Навального, обвиняют в призывах к нарушению ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции.