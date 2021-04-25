Жириновский получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ, 25 апреля, в день 75-летия Жириновского, подписал президент России.

В документе говорится, что лидер ЛДПР удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Жириновский уже имеет ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней.

19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. В ноябре прошлого года издание РБК со ссылкой на источники писало, что лидеры трёх парламентских партий текущего созыва — КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" — намерены вновь возглавить избирательные списки. В начале года "Справедливая Россия" объединилась с партиями "За правду" Захара Прилепина и "Патриотов России" Геннадия Семигина. Политический блок возглавил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Жириновский утверждал, что лидер коммунистов Геннадий Зюганов откажется возглавить партию. В КПРФ это отвергли. А 24 апреля стало известно, что Зюганова вновь переизбрали главой партии.

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