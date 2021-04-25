Машины "Формулы-Е" массово сошли с трассы после разрядки аккумуляторов

Гран-при гонки электромобилей "Формула-Е" в Валенсии закончился массовым сходом машин с трассы. У 12 гонщиков разрядились аккумуляторы. Пилоты продолжали гонку накатом.

Подиум заняли два пилота команды Mercedes Ник де Врис и Стоффель Вандорн (они взяли первое и третье место соответственно) и гонщик из Dragon Racing Нико Мюллер.

Португалец Антонио Феликс да Кошта из команды DS Techeetah, лидировавший всю гонку, потерял множество позиций и финишировал седьмым.

Заезд в Валенсии несколько раз прерывали из-за дождя и нескольких аварий. По регламенту чемпионата, количество энергии, доступное гонщику сокращается на один киловатт за каждую минуту, проведённую на трассе позади автомобиля безопасности.