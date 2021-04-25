Белорусское ТВ: подозреваемые в заговоре признали вину

Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье показал сюжет, в котором трое обвиняемых в подготовке заговора против Александра Лукашенко на камеру признают свою вину.

"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - говорит в видеосюжете политтехнолог Александр Федута. О признании вины (не уточняя, в чём именно) говорят также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусёва и адвокат Юрий Зенкович.

Все трое находятся в Беларуси в СИЗО. При каких обстоятельствах были получены их признания, в сюжете не говорится.

В той же программе на ОНТ утверждается , что по планам заговорщиков "150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами" должны были въехать в Беларусь с территории Литвы и "расстрелять президента". "Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи" - утверждает автор сюжета.