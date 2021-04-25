Белорусское ТВ: подозреваемые в заговоре признали вину

Белорусский государственный телеканал ОНТ в воскресенье показал сюжет, в котором трое обвиняемых в подготовке заговора против Александра Лукашенко на камеру признают свою вину.
"Я признаю себя виновным в участии заговоре", - говорит в видеосюжете политтехнолог Александр Федута. О признании вины (не уточняя, в чём именно) говорят также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусёва и адвокат Юрий Зенкович.
Все трое находятся в Беларуси в СИЗО. При каких обстоятельствах были получены их признания, в сюжете не говорится.утверждается, что по планам заговорщиков "150 внедорожников с крупнокалиберными пулемётами" должны были въехать в Беларусь с территории Литвы и "расстрелять президента". "Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи" - утверждает автор сюжета.
- О том, что группа заговорщиков готовила в Беларуси военный переворот и физическое устранение Лукашенко, говорил ранее сам Лукашенко. Операция по задержанию якобы причастных к заговору людей проводилась в середине апреля совместно КГБ Беларуси и ФСБ России, в частности Федуту и Зенковича задержали в Москве. Представители белорусской оппозиции предположили, что речь идёт о провокации спецслужб.
- Ранее были опубликованы видео, на которых предполагаемые заговорщики обсуждают с людьми, выдававшими себя за оппозиционно настроенных белорусских военных, возможность отстранения Лукашенко от власти силовым путём. Сами арестованные до воскресенья не комментировали обвинения в их адрес. Люди из их окружения говорят, что они могли обсуждать различные варианты развития событий в Беларуси, но сами переворот не готовили.
- Лукашенко также утверждал, что в подготовке покушения на него якобы участвовали американские спецслужбы. Президент России Владимир Путин, коснувшись этой темы в недавнем послании Федеральному собранию, прямо о причастности США не говорил, но фактически согласился со всеми утверждениями официального Минска. Директор ФСБ Александр Бортников в воскресенье заявил, что возможная причастность США к попытке военного переворота в Белоруссии "исследуется". Соединённые Штаты, которые не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси, категорически отвергли заявления о том, что они участвовали в подготовке переворота против него или его убийства.
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