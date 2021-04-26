"Знак качества". Соцсети об объявлении "Медузы" иноагентом

23 апреля Министерство юстиции России включило издание "Медуза" в реестр иностранных агентов. По сути, это третье СМИ, объявленное в России иноагентом. Первым, в начале декабря 2020 года, стало Радио Свободная Европа/Радио Свобода, как целиком, так и некоторые его проекты отдельно. Вторым - небольшое информационное агентство "Medium-Orient", специализирующееся на новостях с Кавказа. Кроме этого, СМИ-иностранными агентами объявили нескольких журналистов и общественных активистов. Одновременно с "Медузой" в список внесли "Первое антикоррупционное СМИ"

Вот как об объявлении "Медузы" иностранным агентом сообщил главный редактор издания Илья Колпаков:

Дорогие читатели!

Сегодня российские власти признали «Медузу» СМИ-«иностранным агентом». Мы категорически не согласны с этим решением и планируем его обжаловать. Тем не менее мы понимаем, что шансов мало.

Это плохие новости для «Медузы». «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь.

В эти выходные мы будем придумывать план действий. В понедельник мы обсудим его на редколлегии с участием всех сотрудников «Медузы», а во вторник — с членами нашего наблюдательного совета.

Мы обязательно будем держать вас в курсе. Спасибо вам огромное за поддержку! Мы вас любим, с вами переживать эти события гораздо легче.

Ваша редакция «Медузы»

ФБК (тоже, как известно, теперь иностранный агент) сообщил о новости одним из первых.

Откликнулись на новость и коллеги-журналисты. Маргариту Симоньян она очень обрадовала.

Но это, пожалуй, единственная журналистка, которой эта новость доставила удовольствие.

Остальные журналисты и авторы издания просто выражают возмущение и поддержку.

Тихон Дзядко

Заявление редакции Дождя по поводу включения «Медузы» в реестр иноагентов

Минюст внес издание «Медуза» в реестр «иностранных агентов».

Можно сколько угодно ссылаться на американский опыт; утверждать, что соблюдение законодательства об иностранном агенте предполагает только избыточную документацию и указание «статуса» во всех материалах, но это не так. Законодательство об «иностранных агентах» — это дубина, которую уже несколько лет государство использует против неугодных организаций, а с недавних пор и против СМИ.

Нашим коллегам это может грозить чем угодно — вплоть до многомиллионных штрафов и блокировки в России. Опыт уже признанного «иностранным агентом» канала «Настоящее время» показывает, что включение в реестр делает нормальное функционирование СМИ практически невозможным. А полностью следовать этому закону нереально.

«Медуза» — одно из лучших и самых профессиональных российских медиа с многомиллионной аудиторией. Включение его в реестр — однозначно политическое решение, призванное ограничить работу наших коллег, а читателей — лишить доступа к независимой и проверенной информации.

Мы давно знаем журналистов, работающих в «Медузе», выражаем им свою поддержку и рассчитываем на то, что решение о включении издания в реестр «иностранных агентов» будет пересмотрено и отменено — в интересах сотрудников «Медузы», ее читателей и здравого смысла.

Павел Пряников

«Медузе» желаю всего наилучшего, справиться с этим напором Новых Тёмных веков.

Сотрудники редакции – не миллионеры, не номенклатура, не имеют привилегий. Это простые трудящиеся, как миллионы других простых россиян. И вот по ним сейчас катком, непонятно за что, просто за какую-то запись в реестре Минюста, пройдётся вся мощь силового аппарата. Будут, как могут, портить им жизнь. Просто за то, что они делали свою работу – обращу внимание: работу, разрешённую законом.

Илья Бер

Знаете что, твари, это вы иностранные агенты, а не «Медуза». Это у вас там активы, бабки, дети. А у журналистов «Медузы» ничего, кроме зарплаты и желания делать настоящую крутую журналистику. А ещё у журналистов «Медузы» есть понимание своего места в этом мире, самоуважение и репутация в профессиональной среде. А вы - серая слизь, которая так и войдёт в историю. Как и ваши чёрные предшественники из КГБ. Раковая опухоль на теле моей страны.

Павел Аксенов

Я в бешенстве и гневе. Ребята, вы лучшие, и поэтому опасные. Но я точно знаю, что вы прорветесь. В этом нет никаких сомнений.

Тимур Олевский

Если Галина Тимченко опять сделает невозможное и Медуза не потеряет рекламодателей, то все СМИ-иноагенты победят тьму. Сил вам, сердце и плечо, все что угодно.

Ксения Болецкая

Медузу признали иноагентом :((( это очень хреновая новость.

И эта история конкретно отличается от прежних кейсов с иноагентами-СМИ - Радио Свободы, Кавказ. Реалии и пр. Те жили и живут на иностранном финансировании.

Медуза же - бизнес и живёт на продаже рекламы/спецпроектов российским компаниям. И если российские рекламодатели сейчас побегут, испугавшись финансирования иноагента...

Галина Юзефович

В пятницу Минюст РФ признал "Медузу", для которой я пишу уже без малого семь лет и которую искренне считаю лучшим медиа в России, иностранным агентом. Теперь все мои опубликованные там тексты сопровождаются уродливой и оскорбительной плашкой следующего содержания:

"Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента".

Я узнала об этом в Архангельске, куда приехала на Библионочь по приглашению Добролюбовской библиотеки. Две недели назад я была с лекциями во Владивостоке, после майских поеду преподавать в Красноярск, в июне по плану Новосибирск, в сентябре - Пермь и Лысьва. Немного неловко об этом говорить, но почти все это я делаю бесплатно или за символические деньги - делаю потому, что люблю нашу страну.

И потому, как учит нас наш президент, хочу официально заявить следующее: кто как обзывается, тот сам так называется. Сами они иноагенты.

Максим Трудолюбов

Объявлять сограждан «иностранными агентами» - это циничная и лицемерная политическая уловка. Она многократно опробована в разные эпохи и в разных условиях - в революционных условиях, а так же в условиях «победившей» одной партии. Простое отнесение оппонента к числу внешних врагов превращает внутриполитический диалог в войну. Это уже не спор в парламенте, не спор между партиями, не диалог в публичной сфере - с публикациями и ответными словесными выпадами, не памфлет на памфлет, не слово на слово. Это когда уже нельзя смеяться друг над другом - анекдотами, мемами и сатирой, а когда другая сторона переходит к разговору с позиции силы. Это случается, когда аргументов у временно предержащих уже нет. Это как изнасилование.

Но это не все. Это не просто цинизм и лицемерие людей с виллами на юге Франции. Это свидетельство трансформации режима, который продолжает меняться в пользу все большей и большей защиты так называемого первого лица, что есть его, режима, единственная миссия. Хочет «он» (режим и его лицо на букву п) или нет, а окончательный переход к классификации любых оппонентов, незарегистрированных, не одобренных, непонятных действующих лиц в качестве «других» - с наклеиванием этикеток - безошибочный признак терминальной политической болезни, у которой много названий - тоталитаризм, фашизм, разное такое, что не хочется обсуждать.

Илья Жегулев

"Медуза". Родное издание, в котором никогда было работать не стыдно. Никогда в жизни мне здесь никто не говорил как писать и что, никогда не было даже сомнений, что коллеги все силы тратят на то, чтобы максимально объективно и просто описать ситуацию, происходящую в стране и в мире. Помню после одного моего материала Навальный звонил в Медузу и ругался на коллег, его мягко посылали, люди из Кремля и не звонили - все и так понимали и не хотели неловких ситуаций.

Теперь Медуза иностранный агент. Штош , спасибо Путину за это. В этот день хочу сказать, что поддерживаю Медузу и каждого из коллег, которым придётся теперь непросто. Очень жалко, что поневоле хорошее издание толкают на не самую приятную дорожку грантов, фактически этим решением лишая ее львиной части рекламных доходов. Это очень, очень плохая новость

Возмущаются решением и читатели.

Иван Бабицкий

Минюст объявил "Медузу" изданием, выполняющим функции иностранного агента.

Кажется, придётся всем скоро убирать под замок старые посты в фб оптом: в каждом десятом будет либо иностранный агент, либо нежелательная организация - а то и экстремистская.

Хотя большинство не удивляется.

Наталья Геворкян

Дорогая Meduza, я думаю, вы понимали, что это вопрос времени

Николай Подосокорский

Минюст России принудительно внес интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента". Также в "черный список" включили «Первое антикоррупционное СМИ». Собственно такие риски изначально рассматривались основателями "Медузы", которые после разгрома редакции Ленты.ру решили зарегистрировать новое СМИ не в России, а в Латвии. Уже в 2014 году было понятно, что путинский авторитаризм и профессиональная журналистика несовместимы.

За эти семь лет "Медуза" стала важным источником информации об устройстве российской политической системы и нарушении прав и свобод человека в России. В июне 2019 года силовики пытались сфабриковать уголовное дело против корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, подбросив ему наркотики. Эта акция устрашения независимых СМИ вызвало бурю общественного негодования и протеста. Хочется верить, что и теперь наезд на "Медузу" окончится пшиком. Добавлю, что это издание является лидером по количеству премий «Редколлегия» — на март 2021 года «Медуза» становилась лауреатом журналистской премии более 20 раз.

А вообще сегодня иметь ярлык Минюста или тюремный стаж за протестную активность является высшим признанием гражданского мужества, профессионализма и человеческих качеств.

Руки прочь от "Медузы" и от независимых СМИ! Долой цензуру!

И журналисты, и читатели считают статус иноагента признанием заслуг. В очень многих постах встречаются слова "знак качества".

Дмитрий Навоша

«Иностранные агенты» (теперь и Медуза!), «нежелательные организации», «экстремисты» и даже «террористы». За какие-то полгода, вообще не меняя круга общения, оказался полностью и тотально такими окружен. Что в России, что в Беларуси. Друзья, знакомые, коллеги, люди, которых читаю или смотрю. Уголовников в моей референтной группе теперь вообще не перечесть, за эти же полгода (с исторической точки зрения – вмиг) завели дела или даже посадили уже десятки.

Понятно, что это как минимум признание заслуг и знак качества. А во многих случаях награда покруче героя страны; надо сказать, что наши страны давно не видали героев калибра Навального или родненьких белорусских террористов и террористок.

Покосившиеся режимы совсем уже осатанело набрасываются на новых «врагов народа», «антисоветчиков» и «троцкистско-зиновьевских собак». И если для агрофюрера, почти полностью лишившегося избирателя, это объективно единственный способ продержаться, то в отношении вроде бы куда более прочного Путина по-прежнему не покидает ощущение излишней, необъяснимой истеричности. Что мы не знаем?

Виталий Сидоренко

Поймал себя на том, что отнесся к этой новости спокойно, и даже как к чему-то само собой разумеющемуся. В каком-то смысле, даже рад за «Медузу». (Пишу это без всякого стёба). Нет, ну в самом деле, друзья. Нормы, устанавливаемые этим ублюдочным государством таковы, что присвоение статуса «иностранного агента» - это что-то вроде «Знака качества», знака признания того, что с этим СМИ – всё нормально, и ребятам с «Медузы» - можно доверять. Молодцы! Так держать.

Эль Мюрид

Издание "Медуза" и Первое антикоррупционное СМИ (ПАСМИ) внесены в реестр иностранных агентов. В целом все идет по плану - это просто зачистка информационного пространства. Вообще-то говоря, все началось еще очень давно. Первым громили НТВ в далекие первые нулевые. Сейчас это уже остаточные явления. Контрольные выстрелы по тем, кто шевелится. Бабий Яр путинского режима.

Фашизация и упор на репрессии - последнее, что остается делать режиму, который провалил всё. Экономика развалена, технологическая деградация, инфраструктурный холокост. Политика в руинах, социальная сфера уничтожена. Враждебное окружение по всему периметру. В союзниках - исключительно фашистские и откровенно мафиозные режимы-изгои. Никаких проектов развития нет и не предвидится, сколько бы их ни высасывали из пальца штатные "эксперты". Имитация реформ проводится исключительно в перебросках чиновников с одной должности на другую. Скамейка запасных отсутствует.

Классическое Смутное время с понятной точкой бифуркации в конце - окончательный распад или пересборка всего социального субъекта с полной аннигиляцией нынешней насквозь сгнившей системы. Стандартная катастрофа, ничего необычного. Из необычного только то, что всё происходит не в учебниках, а прямо сейчас и здесь.

Бездарный руководитель, безмозглая алчная знать, замордованный народ - весь необходимый букет социальной катастрофы в наличии. Зачистка СМИ - просто рефлекторная деятельность режима, который (как всегда бывает в таких ситуациях) пытается глушить симптомы, а не саму болезнь. И то правда - не будет же он бороться с собой.

У некоторых возник юридический вопрос.

Дмитрий Алешковский

А как можно внести в список иноагентов медиа, которое не зарегистрировано в России?

Арсен Казибеков

А CNN, BBC, NYT, Fox News они не планируют назвать иностранными агентами?

Медуза иностранная компания. У них в России нет офиса.

На этот вопрос отвечает главред издания "Такие дела" Владимир Шведов:

С момента признания «Медузы» иностранным агентом я нахожусь в некотором отупении. Просто лежу и не могу ничего заставить себя сделать. Разве что кофе себе заварить. Причин у этого, конечно, накопилось за последние недели и месяцы предостаточно, но именно на этом моменте меня переклинило.

[...]

Бесспорно, ожидать случившегося можно было давно. Как с признанием когда-то инагентом Фонда борьбы с коррупцией — даже странно, что только сейчас. Но когда такие события разворачиваются у тебя на глазах, все равно кажется, что мир сделал еще один широкий шаг в сторону наглухо отбитой дичи и мрака.

Это особенно завораживающее зрелище из-за всей нелепости, кривизны и тупости на каждом этапе нашего великолепного пути ко дну. Формулировки, которые «Медузе» приходится лепить на каждый материал, эталонны по идиотизму и корявости. Все поправки в законодательство об иностранных агентах настолько кошмарно придуманы и составлены, что пару месяцев назад мне пришлось полтора часа разговаривать с юристом «Мемориала», чтобы хоть что-то в них понять. На всякий случай, «иностранным агентом» можно быть сразу в нескольких ипостасях: зарегистрированной НКО, незарегистрированной НКО, иностранным СМИ, физлицом и самым безумным гибридом, физлицом-СМИ. В каждом варианте свои особенности, в которых сломит ногу не только черт, но и подкованный адвокат.

Выхода из этого никакого нет. Практических рекомендаций нет. Пытаться проскочить «между капелек», чтобы избежать молота по голове, не получится. Захотят — признают, кем надо, хоть ты десятки унизительных ссылок, сносок и оговорок поставишь.

Остаётся только делать, что делаешь. А делать, честно говоря, всё сложнее.

Но большая часть читателей просто собирается читать "Медузу" и дальше и как может её поддерживать.

Виктория Леденева

К сожалению, это было ожидаемо. «Конечно, вы же сидите в Латвии, давно пора», — слышно от некоторых товарищей.

Но они почему-то не берут в расчёт, что делает Медузу бывшая команда Ленты.ру, которая вынуждена была мигрировать, когда в России наступила жёсткая цензура на инакомыслие.

Для таких товарищей это из ряда фантастики. Понимаю: не у всех честь стоит дороже кредита на новый кашкай или ипотеки.

Отправила донат, держу кулочки. И верю, что в Россию снова обязательно вернётся журналистика.

Журналист "Медуза" Алексей Ковалёв благодарит читателей и коллег и обещает, что всё будет хорошо.

Спасибо всем огромное за слова поддержки! Их так много пришло только мне одному, что я физически не успевал на все отвечать! Это очень воодушевляет, правда. Я ужасно люблю Медузу, болею за неё душой и иногда телом, и когда слышишь от вас, близких друзей и совершенно незнакомых мне людей в соцсетях, такие слова, значит всё не зря. У нас всё будет хорошо так или иначе, пусть сдохнут все мои враги, вкусней не ел я кураги.

Основатель "Медузы" Галина Тимченко была ещё более лаконична.