Байден: Индия помогала США, теперь США придут на помощь Индии

Соединённые Штаты, Великобритания и Франция окажут срочную помощь Индии, где в последние дни усилилась эпидемия коронавирусной инфекции. Эта страна вышла на первое место в мире по числу новых случаев инфекции и умерших от неё за сутки. За последние три дня в Индии выявлено более миллиона заражённых, число умерших за пятницу и субботу превысило пять тысяч.

СМИ пишут, что индийские больницы не справляются с наплывом пациентов. Больные часами ждут приёма врача в очереди. Некоторые люди умирают, так и не дождавшись помощи. Пациентов выписывают недолеченными, чтобы освободить места для тяжёлых больных. Врачи сообщают о нехватке кислорода в больницах.

МИД Великобритании в воскресенье заявил, что направит в Индию около 500 контейнеров с кислородом и около 140 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, поставки начнутся уже во вторник.

Соединённые Штаты направят ингредиенты для производства вакцин от коронавируса, а также аппараты ИВЛ и тесты на выявление коронавируса. Президент США Джо Байден написал в твиттере, что на раннем этапе пандемии в прошлом году Индия оказывала помощь Соединённым Штатам, а теперь на помощь готовы прийти уже США.

Франция направит ёмкости с кислородом и оборудование для кислородной терапии. Помощь предложила также Германия и Европейская комиссия.

Индия - вторая по численности населения страна в мире с населением более 1 миллиарда 300 миллионов человек. Довольно долго относительный уровень заболеваемости и число смертей от коронавирусной инфекции в Индии были ниже, чем во многих развитых странах мира. Однако в последние недели положение стремительно ухудшилось. Сейчас в Индии почти 3 миллиона инфицированных. За всё время эпидемии в стране было выявлено более 17 миллионов случаев инфекции - это второе место в мире после США, умерли почти 200 тысяч человек.

Ряд стран Европы объявил о приостановке авиасообщения с Индией.