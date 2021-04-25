Умерла писатель и журналист Радио Свобода Марина Ефимова

Под Бостоном скончалась писательница и радиожурналист Марина Ефимова. Ей было 83 года.

Марина Михайловна родилась в Ленинграде 15 ноября 1937 года, пережила блокаду, закончила Политехнический институт, работала инженером и журналисткой на ленинградском радио. Писала стихи и прозу. В Советском Союзе почти не печаталась. Вышла замуж за писателя и публициста Игоря Ефимова, много публиковавшегося в советских издательствах и активного деятеля самиздата. В 1978 году супруги Ефимовы с дочерьми эмигрировали в Соединенные Штаты. Игорь работал в издательстве "Ардис", затем открыл собственное издательство "Эрмитаж", просуществовавшее 30 с лишним лет.

Марина Ефимова была его правой рукой, помогая с рукописями и оформляя многие книжные обложки. В 1990 году под ее девичьей фамилией Рачко в “Эрмитаже" вышла по-русски ее собственная повесть "Через не могу", открывшая в ней блестящий прозаический талант. С конца 1980-х годов вместе с Сергеем Довлатовым и затем Владимиром Морозовым Марина Ефимова вела на Радио Свобода программу "Бродвей 1775", а вскоре приступила к собственным передачам об американской истории и культурной жизни. Начиная с перестройки эссе и проза Ефимовой, ее записки о книжных новинках стали регулярно появляться в российской печати, она – постоянный автор журнала "Иностранная литература".

Последние пять лет Марина Ефимова работала над книгой мемуаров, главы которой каждый месяц шли в программе "Поверх барьеров". Марина Ефимова скончалась от скоротечного инфаркта в доме своей дочери.