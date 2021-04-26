"Коммерсантъ": власти хотят привлечь заключенных к стройке БАМа

Из-за нехватки рабочих рук на строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) правительство обсуждает возможность привлечь на стройку заключенных. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным источников издания, Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая проработать этот вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения заключённых.

Острый недостаток рабочих рук на строительстве БАМа — около 15 тысяч вакансий — вызван большими масштабами стройки, а также нехваткой мигрантов, которые не вернулись в Россию в связи с пандемией. Привлечение на строительство железнодорожных войск не может полностью решить проблему кадров, отмечает издание.

5 апреля Минобороны сообщило, что подразделения железнодорожных войск приступили к прокладке второй ветки БАМа. На строительство участка протяженностью 340 километров выходят около трёх тысячи военнослужащих.



Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения, однако распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай сказала "Коммерсанту", что привлечение некоторых заключённых к строительству магистралей потенциально возможно, но в таком случае их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана. Таким образом, для обеспечения нормальной работы осуждённых могут "потребоваться значительные материальные ресурсы", считает юрист.

В 1930-х годах БАМ строили заключенные. Они уложили 190 километров дорог, соединивших БАМ с Транссибом. Через созданный в 1932 году БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГа, прошли более 2 миллионов человек. Позже к стройке привлекались осужденные исправительно-трудовых лагерей.