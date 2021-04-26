Суд приостановил деятельность ФБК до решения по иску об экстремизме

Суд приостановил деятельность Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список иностранных агентов) и штабов Алексея Навального до решения по иску прокуратуры о признании организаций экстремистскими. Об этом сообщил в твиттере директор ФБК Иван Жданов.

16 апреля прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией и штабы оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. "Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"" – утверждают в прокуратуре. В сообщении также говорится, что эти структуры помогают действовать на территории России нежелательным международным организациям.

Руководители ФБК заявили, что "фактически, Кремль только что потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен". По их мнению, действия властей связаны с подготовкой крупного протестного митинга и выборами в Госдуму.

Иск прокуратуры к Фонду борьбы с коррупцией, Фонду защиты прав граждан и к штабам Алексея Навального о признании этих организаций экстремистскими был зарегистрирован в Московском городском суде. В карточке на сайте суда категория дела была обозначена "О ликвидации иных организаций". Сотруднику ФБК, который пришёл 19 апреля в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, в этом отказали, заявив, что они составляют государственную тайну.