В Париже умер писатель Владимир Марамзин

В Париже в возрасте 86 лет умер писатель Владимир Марамзин.

Владимир Рафаилович Марамзин (его настоящая фамилия Кацнельсон) родился 5 августа 1934 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический институт, работал инженером, начальником отдела научно-технической информации на заводе "Светлана".

Впервые опубликовался в 1962 году. Посещал литературную студию при библиотеке имени Маяковского. Написал несколько теле- и киносценариев. В издательстве "Детская литература" выпустил две книги: "Тут мы работаем" и "Кто развозит горожан". Марамзин входил в ленинградскую литературную группу "Горожане", самим названием подчеркивавшим свое отличие от деревенщиков. Группу составляли также Борис Вахтин, Владимир Губин, Игорь Ефимов, позднее к ним примкнул Сергей Довлатов.

Марамзин собирал наследие Андрея Платонова, составив неофициальную платоновскую библиографию. В начале 70-х собрал пятитомное машинописное собрание стихов Иосифа Бродского, за что в 1974-м был арестован. На процессе осудил западных писателей, выступавших в его поддержку, после чего был приговорен к 5 годам условного заключения и получил разрешение выехать на Запад.

Поселившись в Париже, выпустил повесть "Блондин обеего цвета", роман "Тянитолкай" и сборник рассказов «Смешнее, чем прежде», затем переключился на издательскую деятельность. В 1978-1986 вместе с Алексеем Хвостенко издавал литературный журнал "Эхо" (вышли 14 номеров), занимался техническими переводами. В 1999 году вернулся в литературу, выпустил книгу прозы, статей и роман "Славотерпец".