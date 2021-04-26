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Полиция завела административное дело после проверки интервью Дудя

Юрий Дудь

В Москве полиция завела административное дело после проверки интервью на ютуб-канале журналиста и блогера Юрия Дудя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину.

В отношении кого возбуждено дело, не сообщает. Полиция проводит расследование. Издание Baza сообщает, что было заведено из-за интервью с блогером Ивангаем.

Ранее "Лига безопасного интернета" попросила проверить видеоролик на канале Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. Какое именно интервью стало причиной жалобы в полицию, не уточнялось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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