Работа Союза кинематографистов остановлена из-за "Артдокфеста" 

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на месяц деятельность петербургского отделения Союза кинематографистов России из-за нарушений антикоронавирусных ограничений, которые полиция обнаружила на мероприятиях кинофестиваля "Артдокфест".

Ежегодный фестиваль независимого документального кино "Артдокфест" проходил в начала апреля в Санкт-Петербурге и Москве. В первый же день работы форума полиция и сотрудники Роспотребнадзора пришли в петербургский Дом кино и опечатали здание, поскольку, как заявили в надзорных органах, некоторые зрители были без масок и перчаток. После этого программа фестиваля в Санкт-Петербурге была отменена, а организаторы мероприятия были оштрафованы.

В Москве в течение всего форума его пытались сорвать члены прокремлевского движения SERB. В один из дней они напали на основателя фестиваля, кинорежиссёра Виталия Манского. Также провластные активисты вызывали полицию на показ фильма "Дорога домой" о Крыме из-за того, что им не понравилось слово "аннексированный" в анонсе.

Кроме того, из-за поступивших угроз организаторы "Артдокфеста" были вынуждены снять с показа фильм "Тихий голос". В картине рассказывается история гея из Чечни.