Британия ввела санкции против 14 россиян по делу Магнитского

Великобритания в понедельник внесла в санкционный список 14 российских граждан, связанных с делом погибшего в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского и предполагаемым хищением 230 миллионов долларов из российского бюджета, которое расследовал Магнитский. Санкции введены на основании британского аналога американского "закона Магнитского" – закона о санкциях и борьбе с отмыванием денежных средств, принятого в 2018 году и вступившего в силу после выхода Британии из ЕС.

Список опубликован на сайте британского МИД. Всего в нём 22 человека – кроме россиян, это пять граждан ОАЭ, а также граждане Гондураса, Никарагуа и Гватемалы, которых подозревают в коррупции и отмывании денег.

Из российских граждан в список вошли лица, ранее упоминавшиеся в контексте дела о преследовании Магнитского или об отмывании денег. Ранее против них были введены санкции в США. В списке, в частности, бывший следователь Павел Карпов, бывший заместитель начальника отдела Департамента налоговых преступлений ГУВД по Москве Артём Кузнецов, бывший руководитель инспекции ФНС №28 по Москве Ольга Степанова, её бывший муж Владлен Степанов, следователь московской прокуратуры Станислав Гордиевский и другие. Санкции предусматривают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов включённых в список. Британия впервые использовала этот санкционный инструмент.

Действия Лондона высоко оценил финансист Билл Браудер, с которым сотрудничал Магнитский и который после его смерти стал инициатором принятия "законов Магнитского" в разных странах.



Аудитор Сергей Магнитский, утверждавший, что раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета, был арестован в России по делу об уклонении фонда Браудера Hermitage Capital от уплаты налогов. Он умер в 2009 году в следственном изоляторе "Матросская тишина". Браудер и другие инициаторы преследования виновных в смерти Магнитского утверждают, что ему не предоставляли необходимую медицинскую помощь и фактически сознательно довели до смерти в СИЗО.



В 2012 году США приняли "закон Магнитского", позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека, впоследствии этот документ приобрёл глобальный характер – в список вошли граждане России и других стран, не связанные непосредственно с делом Магнитского.