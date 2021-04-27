"Выходные за чужой счёт". Рунет о длинных майских праздниках

Одна из обсуждаемых в сети тем - Путин объявил о сплошных выходных с 1 по 11 мая (потом его "поправил" Песков, речь шла о 10 мая).

Борис Якеменко:

Ну, наконец - то. Идея с десятидневными майскими выходными была очевидна уже много лет. Все равно все косят от работы и учебы между праздниками, как могут. Кроме того, на май все едут за город - кто-то отдыхает, большинство копают и в целом живут активно. В январе 10 дней все сидят, киснут и пьют. Почему только до Путина никто не додумался это сделать, в то время как запросов снизу на такую смену праздников было множество?

Павел Пряников:

Давно пора это было сделать, всё правильно. Я года с 2005-го в ЖЖ каждый год писал об этом. А новогодние каникулы сократить до 31 декабря – 2 января.

Россия страна дачная – людям нужно много выходных в тёплое время года. Ещё хорошо бы сделать каникулы на неделю в августе – когда идут грибы и люди копают картошку.

А вообще последние дни очень хорошие. Прям преддверие Оттепели и Разрядки (принуждения к миру).

Но не все так же сильно рады!

Максим Дбар:

Следующим шагом логично было бы объявить нерабочими дни между новогодними и майскими праздниками. Чего людей с дачи-на дачу гонять зря. С оплатой за счет работодателя, конечно

Алла Сумарокова:

Сразу понятно, что дед бюджетник. Потому что только люди на бюджетном подсосе могут радоваться выходным с 1 по 11 мая. Кушать в июне в стране видимо тоже будут только бюджетники и околоплавающие. Вообще на пенсию, на пенсию пора

Спутник и Погром:

Президент Бункерной Федерации Владимир Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками. Таким образом, дед поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В Роспотребнадзоре решили, что из-за угрозы ковида нужно срочно отправить всех россиян на шашлыки.

Теперь трудящиеся будут тусить с 1 по 11 мая, а навальнисты гулять за здоровье своего лидера и нашу/вашу свободу почти нон-стоп. Правда, весь этот праздник жизни будет происходить за счет работодателей. Более того, в среднем превращение каждого рабочего дня в выходной обходится стране в 130 — 150 млрд рублей. Но мы же богатая страна, можем себе позволить.

Михаил Ходорковский:

Путин:

• Ни секунды не работал в бизнесе

• Несколько самолетов, яхта, больше 20 резиденций, дворец за ₽100 млрд

• Объявляет дни с 1 по 11 мая выходными, повесив все расходы на предпринимателей.

Василий Кашин:

Нафига вводить такие выходные внезапно, когда есть сроки сдачи работ, которые намечались без их учёта?

Григорий Юдин:

Одно лёгкое, доброе, заботливое решение президента - и вот мы уже третий час разгребаем переносы кучи мероприятий, назначенных на начало мая. Которые переносить некуда - ибо его же, президента, бюрократы дедлайны-то не сдвинут.

Дмитрий Соколов-Митрич:

Я так понимаю, в этом году десятидневные майские шашлыки борьбе с пандемией не помеха.

Ну, а если серьезно, этот бесконечный подкуп избирателя выходными днями за счет бизнеса - надоел до тошноты.

Причем не только работодателям, но и тем уже многим сотрудникам, которые дорожат своими рабочими местами, понимают, что деньги на деревьях не растут и в закромах не размножаются, а зарабатываются общим трудом в тех компаниях, в которых они работают.

Не все ведь чиновники на фиксированном окладе, у многих зарплаты с бонусами уже давно зависят от плана/факта, а не от кремлевских указов. И карнавал длиной в 1/3 месяца влечет за собой такие же потери в доходах.

Владимир Владимирович, оплатите, пожалуйста, банкет из собственного кармана - и объявляйте выходными хоть 365 дней в году.

Работать тогда будем только один день по високосным.

Кристина Астафурова:

Путин объявил выходными все дни с 1 по 11 мая.

Поздравляю россиян с раздачей очередных пирожков перед осенними выборами.

Главное, не выходите митинговать, отправляйтесь лучше в Крым и Сочи — передаёт Кремль.

Варя Горностаева:

А вот эти наши майские каникулы без конца и без края, они же одновременно означают, что никакие адвокаты никуда до 11 мая не попадут? Ни к каким заключённым, а особенно к некоторым?

Впрочем, у многих россиян никаких дополнительных выходных и не будет.

я так не думаю

Ну и, конечно, Кремль подозревают в том, что он прячет под "выходными" попытку снизить заболеваемость коронавирусом.

Медиатехнолог:

Когда подобные "каникулы" объявляли в последний раз — ничем хорошим это не закончилось.[...]

Разумеется, любители теорий заговора сразу начали вопить о новом локдауне, но Песков сразу же опроверг эти слухи. Оно и ясно, новую самоизоляцию ни казна, ни бизнес не потянут.

Логичный вопрос, а на что рассчитывают власти, объявляя длинные выходные? Люди ведь явно не будут сидеть дома: кто-то поедет на дачу, кто-то на природу шашлыки жарить, а кто-то решит заняться внутренним туризмом.

Парадоксально, но это действительно может снизить распространение вируса. Даже в прошлом году, несмотря на ограничения, люди все равно умудрялись устроить себе праздники — жарили шашлыки на балконах, прятались по пустырям и т.д. Большинство россиян все равно ломанулись бы куда-то на майские, но уже примерно в одно время и с бешеным ажиотажем. Как итог — толпы людей на улицах, в парках и, разумеется, в электричках.

Каникулы — не подготовка к локдауну, а попытка его избежать. Власти вполне разумно надеются, что если для поездки на дачу и организации традиционного весеннего запоя у россиян будет не 1-3 дня, а целых 10, риск того, что все решат устроить праздник в один день, существенно снизится.

Алексей Ракша:

С одной стороны, ни в одном регионе, кроме Москвы и МОбласти, нет устойчивого роста доли запросов про обоняние, с другой, например, британский штамм вызывает потерю его и вкуса в среднем на 40% реже.[...]



Решение о слиянии первых и вторых майских праздников с образованием длинных каникул считаю верным.