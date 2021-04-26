Во МХАТе имени Горького обнаружены "серьёзные финансовые нарушения" 

Народная артистка СССР Татьяна Доронина вновь назначена руководителем Московского художественного академического театра имени Горького. Решение принято Министерством культуры после проверки, проведённой в театре, которая обнаружила "серьёзные финансовые нарушения" – в частности, в осуществлении госзакупок, расходовании средств на зарплаты, использовании президентского гранта и проведении ремонтных работ.

Сообщается, что Доронина, которая назначена на специально введённую должность президента театра, вместе с директором МХАТ Олегом Михайловым наделяются полномочиями назначать художественного руководителя – правда, только по согласованию с Минкультом. Речи об отставке нынешнего худрука и уже бывшего руководителя театра Эдуарда Боякова пока не идёт.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию МХАТ сообщает, что Бояков теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами и не отвлекаться на финансово-хозяйственные, бытовые и иные организационные проблемы. При этом результаты проверки, показавшей нарушения при Боякове, переданы в Генпрокуратуру.

Татьяна Доронина была худруком МХАТ имени Горького с 1987 года по декабрь 2018-го, когда театр возглавил Эдуард Бояков. Новый худрук, кроме своей основной деятельности, стал известен благодаря целому ряду высказываний в поддержку Кремля и резкой критике оппозиции. При нём в театре на должность заместителя худрука был назначен Захар Прилепин, воевавший в украинском Донбассе на стороне сепаратистов. В прошлом году Прилепин при участии Боякова создал партию "За правду".

Летом 2019-го года часть актёров МХАТ потребовали восстановления Татьяны Дорониной в должности худрука.