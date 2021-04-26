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Во МХАТе имени Горького обнаружены "серьёзные финансовые нарушения" 

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков 

Народная артистка СССР Татьяна Доронина вновь назначена руководителем Московского художественного академического театра имени Горького. Решение принято Министерством культуры после проверки, проведённой в театре, которая обнаружила "серьёзные финансовые нарушения" – в частности, в осуществлении госзакупок, расходовании средств на зарплаты, использовании президентского гранта и проведении ремонтных работ.

Сообщается, что Доронина, которая назначена на специально введённую должность президента театра, вместе с директором МХАТ Олегом Михайловым наделяются полномочиями назначать художественного руководителя – правда, только по согласованию с Минкультом. Речи об отставке нынешнего худрука и уже бывшего руководителя театра Эдуарда Боякова пока не идёт.

Агентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию МХАТ сообщает, что Бояков теперь сможет заняться исключительно творческими вопросами и не отвлекаться на финансово-хозяйственные, бытовые и иные организационные проблемы. При этом результаты проверки, показавшей нарушения при Боякове, переданы в Генпрокуратуру.

Татьяна Доронина была худруком МХАТ имени Горького с 1987 года по декабрь 2018-го, когда театр возглавил Эдуард Бояков. Новый худрук, кроме своей основной деятельности, стал известен благодаря целому ряду высказываний в поддержку Кремля и резкой критике оппозиции. При нём в театре на должность заместителя худрука был назначен Захар Прилепин, воевавший в украинском Донбассе на стороне сепаратистов. В прошлом году Прилепин при участии Боякова создал партию "За правду".

Летом 2019-го года часть актёров МХАТ потребовали восстановления Татьяны Дорониной в должности худрука.

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