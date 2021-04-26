В Братске во время репетиции Дня Победы обрушилась трибуна стадиона

В городе Братск Иркутской области во время репетиции празднования Дня Победы обрушилась часть трибуны стадиона "Металлург". В результате инцидента госпитализированы три человека. Сообщается, что все они - учащиеся Братского педагогического колледжа, двое из них - несовершеннолетние. Очевидцы утверждают, что в момент обрушения на трибуне находились в основном подростки и дети.

Прокуратура Братска начала проверку случившегося на предмет исполнения градостроительного законодательства на объектах с массовым пребыванием граждан. В свою очередь, областной Следственный комитет проверяет администрацию стадиона "Металлург" на нарушение уголовной статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отмечается, что 9 мая на братском стадионе "Металлург" должен состояться праздничный концерт по случаю очередной годовщины победы в Великой Отечественной войне.