Жители Иркутска объявили "неделю несогласия" и выходят на пикеты

Жители Иркутска объявили "неделю несогласия" - до 1 мая каждый день они выходят на одиночные пикеты в поддержку политических заключенных, в том числе арестованных после акции от 21 апреля. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил глава иркутского отделения партии "Яблоко" Григорий Грибенко.

"В Иркутской области четверо - Алексей Тупицин, Дмитрий Толмачев, Вячеслав Воробей и Павел Чернухин - были арестованы якобы за организацию акции за освобождение Алексея Навального и других политзаключённых. По иронии судьбы они сами стали политзаключенными. Кроме того, сейчас в СИЗО ждет суда Дмитрий Надеин, ему грозит за посты в соцсети уголовная ответственность по делу о якобы призывах к терроризму", - рассказал Грибенко.

По словам активиста, на одиночные пикеты будут каждый день выходить новые люди. На первой акции, на которую выходил он сам, к нему не подходили полицейские, хотя пикет Грибенко провел недалеко от здания МВД.