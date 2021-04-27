Жители Иркутска объявили "неделю несогласия" и выходят на пикеты

Жители Иркутска объявили "неделю несогласия" - до 1 мая каждый день они выходят на одиночные пикеты в поддержку политических заключенных, в том числе арестованных после акции от 21 апреля. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил глава иркутского отделения партии "Яблоко" Григорий Грибенко.
"В Иркутской области четверо - Алексей Тупицин, Дмитрий Толмачев, Вячеслав Воробей и Павел Чернухин - были арестованы якобы за организацию акции за освобождение Алексея Навального и других политзаключённых. По иронии судьбы они сами стали политзаключенными. Кроме того, сейчас в СИЗО ждет суда Дмитрий Надеин, ему грозит за посты в соцсети уголовная ответственность по делу о якобы призывах к терроризму", - рассказал Грибенко.
По словам активиста, на одиночные пикеты будут каждый день выходить новые люди. На первой акции, на которую выходил он сам, к нему не подходили полицейские, хотя пикет Грибенко провел недалеко от здания МВД.
- 23 апреля суд Иркутска арестовал веб-дизайнера Вячеслава Воробья на 10 суток. Ему вменили организацию митинга в поддержку Навального от 21 апреля, хотя его там даже не было. 22 апреля по той же статье были арестованы на 9 и 10 суток соответственно Дмитрий Толмачёв и Павел Чернухин. При этом на митинге присутствовал только Толмачев.
- В тот же день суд Усть-Кута арестовал на 9 суток правозащитника из Иркутской области Алексея Тупицина. Его признали виновным в организации митинга 21 апреля, которого на самом деле в Усть-Куте не было. После объявления приговора Тупицин объявил голодовку.
- По статистике правозащитного проекта "ОВД-Инфо", основанной на просьбах задержанных о юридической помощи, 21 апреля по России было задержано около 2 тысяч человек. Очевидцы утверждают, что в отделы полиции увезли в разы больше участников митинга и случайных прохожих, некоторых позже отпустили без составления протоколов.
- 21 апреля в городах Сибири и Дальнего Востока прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который 31 марта объявил голодовку с требованием допустить к нему в колонию врача, которому он доверяет. После акций лечащие врачи Навального сообщили о том, что его доставили в гражданскую больницу для диагностики, а им через адвокатов передали результаты обследования. Врачи попросили политика прекратить голодовку. 23 апреля Навальный объявил о выходе из голодовки.
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