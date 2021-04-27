В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами

В Нагорном Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-секретаря МВД самопровозглашённой республики Унана Тадевосяна.
Уточняется, что инцидент произошёл 25 апреля. Раненые миротворцы были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что из-за подрыва автомобиля с российскими военнослужащими пришлось приостановить поиски останков погибших в недавнем военном конфликте.
- Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи московского времени 10 ноября.
- Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысячи военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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