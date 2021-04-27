В Карабахе подорвалась машина с российскими миротворцами

В Нагорном Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-секретаря МВД самопровозглашённой республики Унана Тадевосяна.

Уточняется, что инцидент произошёл 25 апреля. Раненые миротворцы были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что из-за подрыва автомобиля с российскими военнослужащими пришлось приостановить поиски останков погибших в недавнем военном конфликте.