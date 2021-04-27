Обвинение запросило для полицейских из дела Голунова от 7 до 16 лет

Гособвинение запросило для бывших полицейских, задерживавших журналиста Ивана Голунова, от 7 до 16 лет лишения свободы по делу о превышении служебных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Самый большой срок запрошен для бывшего начальника отдела наркоконтроля управления МВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца, самый маленький - для его подчинённого Дениса Коновалова, поскольку он признал свою вину. По 12 лет колонии прокурор Татьяна Парщинцева запросила для сотрудников отдела МВД по ЗАО столицы Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Акбара Сергалиева.

Кроме того, прокурор попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевшего на 5 миллионов рублей, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.

Журналист Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.

На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило. При этом начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров в преступлении не обвиняется - он получил статус свидетеля.

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