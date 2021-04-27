Больному COVID-19 экс-министру Абызову стало плохо во время суда

Мосгорсуд во вторник прервал заседание, где слушалась жалоба экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Абызову, которому ранее поставили диагноз COVID-19, во время заседания стало плохо.

Экс-министр участвовал в слушаниях по видеосвязи. Его принесли на носилках из инфекционного отделения. В больнице Матросской тишины Абызов находится с 20 апреля, рассказал изданию МБХ-Медиа адвокат Юлий Тай. По его словам, сотрудники следственного изолятора посчитали, что Абызов может принимать участие в заседании по видеосвязи. ФСИН утверждает, что бывший чиновник переносит коронавирус в легкой форме. Однако в ходе слушаний Абызову стало хуже, и суд перенес рассмотрение на 13 мая.

Бывшего министра обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и отмывании денег, а также в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он находится в СИЗО с марта 2019 года. Вину по вменяемым статьям Михаил Абызов не признает.

В октябре прошлого года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-чиновника рекордных 32,5 миллиардов рублей. Защита пытается обжаловать это решение, передаёт "Коммерсантъ". Заседание 27 апреля было связано с этой жалобой.