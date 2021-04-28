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"Ведомости": поставщики предупредили о росте цен на гречку

Цены на гречневую крупу в России могут вырасти на 15 процентов. Об этом сегодня пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков.

О росте цен на крупу поставщики начали сообщать ритейлерам ещё в феврале. Так сети магазинов "Верный" предложили поднять закупочные цены на крупы на 7,5–15 процентов начиная с марта и апреля. В "Командоре", крупнейшем ритейлере в Восточной Сибири, сообщили, что получили предложения о повышении цены на гречку на 10-15 процентов, а на пшено и овсяные хлопья — на 3-5 процентов.

Подорожание гречки на 10 процентов также подтвердил Дмитрий Востриков — исполнительный директор Руспродсоюза, в который входят крупные производители крупы. По другим крупам он назвал ситуацию стабильной.

Представители торговых сетей связали рост цен на гречку с дефицитом крупы, а также с увеличением стоимости упаковки. Кроме того, ещё одной причиной подорожания они называют рост экспорта гречихи. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что около четверти от всей произведенной в 2020 году гречихи продали за границу.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили , что объемы производства круп в России позволяют как удовлетворять спрос предприятий, так и обеспечивать потребности населения. В ведомстве рассчитывают сбалансировать предложение, увеличив в 2021 году посевные площади под основные крупяные культуры.

Гречка в России дорожает с начала 2021 года, непрерывный рост цен продолжается с середины марта, пишут РИА Новости. Согласно данным Росстата, за год гречневая крупа подорожала на 36 процентов до 94 рублей за килограмм.

С конца прошлого года власти сдерживают цены на социально значимые продукты. Правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на сахар и масло. В конце марта правительство продлило заморозку цен на эти товары. Кроме того, были введены пошлины и квоты на экспорт зерна. Однако фиксация розничных цен на эти продукты не помогла сдержать рост их оптовой стоимости.

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