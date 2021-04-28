В центре Петербурга появилось граффити с Навальным

В центре Санкт-Петербурга в Пушкарском саду появилось граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным с подписью "Герой нового времени". Фотографию рисунка опубликовал в твиттере журналист Георгий Марков.
Автор граффити - неизвестен. Марков отмечает, что оно появилось рано утром и, возможно, скоро исчезнет усилиями сотрудников коммунальных служб.
В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал серию фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции. А ещё через час он сообщил, что граффити с Навальным было закрашено.
- Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 в Покрове Владимирской области. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. 31 марта политик начал голодовку с требованием допустить к нему лечащего врача. Ранее сам Навальный и его адвокаты заявляли о резком ухудшении здоровья. У политика начались боли в спине и онемение ног. 19 апреля Алексея Навального госпитализировали в областную больницу для осужденных.
- Лечащие врачи Навального сообщили о том, что его доставили в одну из больниц Владимира для диагностики. Получив результаты обследования через адвокатов, медики попросили Навального прекратить голодовку, поскольку она представляет опасность для его здоровья. В поддержку Навального развернули общественную кампанию с требованием обеспечить политику необходимую помощь. В ней приняли участие многие российские и иностранные общественные деятели, политики, деятели культуры, ученые.
- 21 апреля в России прошли акции в поддержку Навального, в ходе которых полиция задержала более 1900 человек. В четверг Навальный опубликовал обращение в инстаграме, где поблагодарил участников митингов.
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