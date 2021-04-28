В центре Петербурга появилось граффити с Навальным

В центре Санкт-Петербурга в Пушкарском саду появилось граффити с оппозиционным политиком Алексеем Навальным с подписью "Герой нового времени". Фотографию рисунка опубликовал в твиттере журналист Георгий Марков.

Автор граффити - неизвестен. Марков отмечает, что оно появилось рано утром и, возможно, скоро исчезнет усилиями сотрудников коммунальных служб.

В 9:25 утра фотограф Давид Френкель опубликовал серию фотографий из парка, в котором появились сотрудники полиции. А ещё через час он сообщил, что граффити с Навальным было закрашено.